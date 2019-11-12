Нет "своих" и "чужих": у Зеленского подтвердили задержание на взятке сотрудницы Офиса Президента

Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Об этом вечером сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

"Этот человек работал в различных отделах администрации Президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов.

Ранее жену прокурора ГПУ, подозреваемую в вымогательстве $30 тыс. взятки, отпустили под личное обязательство.