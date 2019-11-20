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20 листопада 2019, середа, 17:56 6
Життя 2019-11-20T18:12:28+02:00
Українські Новини
Режисер "Джокера" вже почав роботу над сіквелом

Режисер "Джокера" вже почав роботу над сіквелом

Джокер, Тодд Філліпс, Хоакін Фенікс
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери

Американський кінорежисер Тодд Філліпс почав роботу над другою частиною психологічного трилера "Джокер", який вже встиг побити кілька історичних рекордів і був показаний самим президентом США Дональдом Трампом у Білому домі його друзям і родині. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Так, повідомляється, що швидше за все головну роль в сиквелі "Джокера" також зіграє Хоакін Фенікс.

Наголошується, що Філіпс запропонував студії Warner Bros. створити оригінальні історії і для інших героїв комікс-всесвіту DC, до якої належить Джокер.

Так, в число цих героїв входять Бетмен, Супермен, Аквамен, Диво-жінка, Харлі Квінн та інші. Про яких героїв йде мова, поки не повідомляється.

"Джокер" вийшов на великих екранах по всьому світу на початку жовтня і отримав величезну кількість позитивних оцінок. Більше того, він став першим в історії проектом-мільярдером з рейтингом R (діти до 17 років допускаються тільки з батьками).

Як повідомляли Українські Новини, фільм "Джокер" посварив політиків в Греції.

Також раніше нардеп Ківа з'явився в Раді у масці Джокера.

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