Режисер "Джокера" вже почав роботу над сіквелом

Так, повідомляється, що швидше за все головну роль в сиквелі "Джокера" також зіграє Хоакін Фенікс.

Наголошується, що Філіпс запропонував студії Warner Bros. створити оригінальні історії і для інших героїв комікс-всесвіту DC, до якої належить Джокер.

Так, в число цих героїв входять Бетмен, Супермен, Аквамен, Диво-жінка, Харлі Квінн та інші. Про яких героїв йде мова, поки не повідомляється.

"Джокер" вийшов на великих екранах по всьому світу на початку жовтня і отримав величезну кількість позитивних оцінок. Більше того, він став першим в історії проектом-мільярдером з рейтингом R (діти до 17 років допускаються тільки з батьками).

Як повідомляли Українські Новини, фільм "Джокер" посварив політиків в Греції.

Також раніше нардеп Ківа з'явився в Раді у масці Джокера.