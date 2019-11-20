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20 листопада 2019, середа, 16:08 13
Судова влада 2019-11-20T16:20:26+02:00
Українські Новини
ДБР візьметься за записи в різних телеграм-каналах

ДБР візьметься за записи в різних телеграм-каналах

Telegram, Руслан Рябошапка, ДБР
Telegram. Фото: meduza.io
Telegram. Фото: meduza.io

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом законності проведення аудіозаписів, оприлюднених у різних телеграм-каналах.

Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Давайте проаналізуємо, наскільки ці записи є автентичними. Є кримінальне провадження, яке пов'язане з дослідженням законності проведення таких записів", - сказав він.

Інших подробиць він не уточнив

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура передала всі свої справи у провадження Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполіцію.

Раніше пранкер під ніком "Джокер", який вже розіграв депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, опублікував у Telegram-каналі листування, в якій обговорював з главою Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайлом Радуцьким (фракція "Слуга народу") отримання депутатами грошей у конвертах. Крім того,  заступницю міністра, яка потрапила у секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупційні схеми.

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