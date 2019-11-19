Попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах

Попавшая в новый секс-скандал заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, прокомментировала возникшие о ней "слухи" после переписки с пранкером Джокером, который обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа". Скриншоты переписки опубликовал пранкер в своем Telegram-канале. Так, Клитина опубликовала комментарий о секс-скандале после переписки с Джокером и во время дальнейшего с ним общения рассказала о своем желании получить должность министра транспорта и инфраструктуры. Клитина негативно оценила деловые качества своего начальника - министра инфраструктуры Криклия, написала, что он принимает на работу коррупционеров, что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце", а также о том, что в министерстве на ключевых должностях стоят люди Ахметова. Однако исходя из опубликованных скриншотов переписки непонятно, кем именно представился пранкер Джокер. Можно предположить, что Клитина считала, что с ней общается человек, приближенный к Президенту Владимиру Зеленскому. Переписка Клитиной и Джокера Как сообщали Українські Новини, депутат Криворучкина сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности. Ранее депутат от "Слуги народа" Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.