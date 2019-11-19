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  • Попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах
19 ноября 2019, вторник, 23:54 269
Политика 2019-11-19T23:54:16+02:00
Українські Новини
Попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах

Попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах

Секс-скандал, Слуга народа, пранкер Джокер, Александра Клитина
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина

Попавшая в новый секс-скандал заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, прокомментировала возникшие о ней "слухи" после переписки с пранкером Джокером, который обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа". Скриншоты переписки опубликовал пранкер в своем Telegram-канале.

Так, Клитина опубликовала комментарий о секс-скандале после переписки с Джокером и во время дальнейшего с ним общения рассказала о своем желании получить должность министра транспорта и инфраструктуры.

Клитина негативно оценила деловые качества своего начальника - министра инфраструктуры Криклия, написала, что он принимает на работу коррупционеров, что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце", а также о том, что в министерстве на ключевых должностях стоят люди Ахметова.

Однако исходя из опубликованных скриншотов переписки непонятно, кем именно представился пранкер Джокер. Можно предположить, что Клитина считала, что с ней общается человек, приближенный к Президенту Владимиру Зеленскому.

Переписка Клитиной и ДжокераПереписка Клитиной и Джокера

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