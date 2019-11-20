Генпрокуратура передала все свои дела в другие правоохранительные органы

Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передают Українськi Новини.

"Мы передали практически все уголовные производства. Большинство в ГБР, большая часть в НАБУ, Нацполицию и СБУ", - сказал он.

По его словам, с 21 ноября Генпрокуратура теряет право открывать и вести расследование.

В связи с этим и переданы дела в другие правоохранительные органы.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту утраты следователями Генпрокуратуры материалов уголовных производств.

22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Тем временем 288 прокуроров Генеральной прокуратуры не прошли переаттестацию. На тестирование не явились 95 человек. Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 прокуроров.