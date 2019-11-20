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20 листопада 2019, середа, 15:56 25
Президент 2019-11-20T16:00:00+02:00
Українські Новини
Міст в Станиці Луганській повністю відновлено

Міст в Станиці Луганській повністю відновлено

Донбас, Міст, Володимир Зеленський, Станиця Луганська, Розведення військ
Міст в Станиці Луганській. Фото: Facebook/Наталія Васильєва
Міст в Станиці Луганській. Фото: Facebook/Наталія Васильєва

Луганська обласна державна адміністрація повідомила, що міст у Станиці Луганській, який довгий час не могли добудувати через постійні зриви, нарешті вдалося повністю відновити. Відкриття відбудеться 23 листопада.

Про це йдеться в повідомленні адміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в середу роботи з відновлення мосту повністю завершилися.

Ширина нового мосту становила 2,5 метра, що не дозволить техніці російських окупантів проїхати, але цієї відстані досить для доїзду автомашини швидкої допомоги.

Крім того, адміністрація повідомляє, що місцева влада ініціює будівництво другої смуги для переходу через КПВВ у Станиці Луганській.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу в середу зазначив, що міст відкриють протягом 2 днів.

"2 дні та повністю буде все відкрито. Так мені сказав голова обласної адміністрації", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що робітникам ще необхідно розібрати попередню дерев'яну конструкцію для введення мосту в експлуатацію.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з питань безпеки і оборони, де обговорювалася можливість будівництва моста через Сіверський Донець близько Станиці Луганської (Луганська область).

Нагадаємо, 2 листопада місце розведення сил у Станиці Луганській відвідала фінська делегація.

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