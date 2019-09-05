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05 сентября 2019, четверг, 17:30 54
Силовые структуры 2019-09-05T19:00:03+03:00
Українські Новини
Сорвано восстановление моста в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Сорвано восстановление моста в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС
Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики в очередной раз сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской, после того, как отказались гарантировать безопасность во время реконструкции.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном пресс-центром операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения "Станица Луганская" сегодня снова не начались", - сказано в нем.

Отмечается, что оккупационная власть через представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила украинской стороне об отсутствии должностного лица, которое может принять решение о проведении подготовительных работ по восстановлению моста.

Также боевики сообщили об отсутствии детального плана строительства.

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали факт срыва работ по ремонту.

Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Как сообщали Українськi Новини, украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддерживает возвращение России в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Ранее блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской был демонтирован и было начато строительство моста

Больше новостей о: ОБСЕ Боевики Станица Луганская СЦКК

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