Сорвано восстановление моста в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики в очередной раз сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской, после того, как отказались гарантировать безопасность во время реконструкции.\r\nОб этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном пресс-центром операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.\r\n"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения "Станица Луганская" сегодня снова не начались", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что оккупационная власть через представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила украинской стороне об отсутствии должностного лица, которое может принять решение о проведении подготовительных работ по восстановлению моста.\r\nТакже боевики сообщили об отсутствии детального плана строительства.\r\nПредставители СММ ОБСЕ зафиксировали факт срыва работ по ремонту.\r\nЧтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддерживает возвращение России в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).\r\nРанее блокпост на оккупированной территории в Станице Луганской был демонтирован и было начато строительство моста.