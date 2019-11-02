Участок разведения сил в Станице Луганской посетила финляндская делегация

Делегация Финляндской Республики с рабочим визитом посетила участок разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Делегацию возглавил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто. Украинскую сторону представил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.



"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск", – рассказали в ООС.

Во время визита представители делегации выразили обеспокоенность конфликтом на востоке Украины, ведь это продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения. Глава финляндского МИД положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской.



Как сообщали Українські Новини,Пекка Хаависто в ходе визита в Украину 31 октября - 1 ноября посетит линию разграничения на Донбассе.



Кроме того, Финляндия будет отстаивать продление санкций против России.