Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской

Президент Владимир Зеленский провел встречу по вопросам безопасности и обороны, где обсуждалась возможность строительства моста через Северский Донец около Станицы Луганской (Луганская область).\r\nОб этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, на встрече присутствовали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Загороднюк, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.\r\nОтмечается, что участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже обсуждалось строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.\r\nОжидается, что на следующей неделе (с 7 октября) представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской открыли временный обходной мост. \r\nРанее президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n