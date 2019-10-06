Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской

Президент Владимир Зеленский провел встречу по вопросам безопасности и обороны, где обсуждалась возможность строительства моста через Северский Донец около Станицы Луганской (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на встрече присутствовали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Загороднюк, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.

Отмечается, что участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

Также обсуждалось строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Ожидается, что на следующей неделе (с 7 октября) представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской открыли временный обходной мост.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.