подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 октября 2019, воскресенье, 13:27 879
Президент 2019-10-06T13:27:42+03:00
Українські Новини
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской

Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской

Пункт пропуска Станица Луганская.Фото: KP.UA
Пункт пропуска Станица Луганская.Фото: KP.UA

Президент Владимир Зеленский провел встречу по вопросам безопасности и обороны, где обсуждалась возможность строительства моста через Северский Донец около Станицы Луганской (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на встрече присутствовали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Загороднюк, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.

Отмечается, что участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

Также обсуждалось строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Ожидается, что на следующей неделе (с 7 октября) представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской открыли временный обходной мост.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. 

Больше новостей о: Донбасс Станица Луганская Владимир Зеленский

Архив
Новости
На Закарпатье мужчина на охоте случайно застрелил товарища 14:24
1 тыс. человек протестуют во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" 13:42
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Вече на Майдане Незалежности против капитуляции
Вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестующих 13:00
На Майдане началось вече против "формулы Штайнмайера": онлайн-трансляция 12:33
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента, - Вавриш 14:41
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37: сколько зарабатывают новые депутаты 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok