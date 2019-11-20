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20 листопада 2019, середа, 15:49 17
Судова влада 2019-11-20T15:56:48+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура передала всі свої справи в інші правоохоронні органи

Генпрокуратура передала всі свої справи в інші правоохоронні органи

СБУ, ГПУ, НАБУ, Руслан Рябошапка, Нацполіція, ДБР

Генпрокуратура передала всі свої справи у провадження Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служби безпеки України та Нацполіцію.

Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість у ДБР, більша частина в НАБУ, Нацполіцію і СБУ", - сказав він.

За його словами, з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і вести розслідування.

У зв'язку з цим і справи передані в інші правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом втрати слідчими Генпрокуратури матеріалів кримінальних проваджень.

22 жовтня Генпрокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Тим часом 288 прокурорів Генеральної прокуратури не пройшли переатестацію. На тестування не з'явилися 95 осіб. Успішно здали іспит (тобто набрали необхідні 70 та більше балів з 100) - 795 з 988 прокурорів.

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