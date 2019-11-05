подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 17:15 225
Судебная власть 2019-11-05T17:19:03+02:00
Українські Новини
За утрату следователями ГПУ материалов уголовных дел взялось Госбюро расследований

За утрату следователями ГПУ материалов уголовных дел взялось Госбюро расследований

Генпрокуратура, Уголовное дело, Госбюро расследований, потеря документов

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту утраты следователями Генпрокуратуры материалов уголовных производств.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Вчера мы получили обращение относительно следователей ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств", - сказал он.

Труба не уточнил, об утрате каких материалов идет речь.

По его словам, дело открыто по обращению экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова.

Как сообщали Українськi Новини, 288 прокуроров Генеральной прокуратуры не прошли переаттестацию.

22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Тем временем Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований. По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, по результатам аудита станет ясно, почему так долго расследуются дела по Евромайдану. Тогда Рябошапка сказал, что более 50 прокуроров подали документы в ненадлежащей форме и их ждет увольнение.

Больше новостей о: Генпрокуратура Уголовное дело Госбюро расследований потеря документов

Архив
Новости
Перекрытие улицы Эспланадной.
В час пик в Киеве частично перекрыли центр из-за масштабного прорыва трубы 18:15
На админгранице с оккупированным Крымом закроют КПВВ 18:08
Сломанная гитара уличного музыканта. Фото: ВОО
Во Львове сломали гитару уличного музыканта за русскоязычные песни 18:01
Завтра Зеленский поедет в Харьков назначать губернатором адвоката в деле "рюкзаков Авакова" 17:52
Прорыв трубы с горячей водой в центре Киева
Прорыв трубы в центре Киева: на улице Саксаганского провалился асфальт 17:43
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok