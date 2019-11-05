За утрату следователями ГПУ материалов уголовных дел взялось Госбюро расследований

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту утраты следователями Генпрокуратуры материалов уголовных производств.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Вчера мы получили обращение относительно следователей ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств", - сказал он.

Труба не уточнил, об утрате каких материалов идет речь.

По его словам, дело открыто по обращению экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова.

Как сообщали Українськi Новини, 288 прокуроров Генеральной прокуратуры не прошли переаттестацию.

22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Тем временем Генеральная прокуратура намерена провести аудит деятельности управления специальных расследований. По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, по результатам аудита станет ясно, почему так долго расследуются дела по Евромайдану. Тогда Рябошапка сказал, что более 50 прокуроров подали документы в ненадлежащей форме и их ждет увольнение.