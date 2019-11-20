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20 листопада 2019, середа, 13:48 27 Документ
Кабмін 2019-11-20T16:30:04+02:00
Українські Новини
У Гончарука 4 штатних радника, 17 позаштатних та 2 помічника

У Гончарука 4 штатних радника, 17 позаштатних та 2 помічника

Кабінет Міністрів України, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що станом на 13 листопада у прем'єр-міністра Олексія Гончарука 4 штатних радника, 17 позаштатних радників та 2 помічника.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит Українських Новин.

"За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів, станом на 13.11.2019 штатними радниками Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. є Гузь Марина Михайлівна, Заліщук Світлана Петрівна, Сікора Оксана Миколаївна, Юносова Яна Юріївна; радниками на громадських засадах - Бойко Наталія Андріївна, Голик Юрій Юрійович, Головатенко Володимир Вікторович, Горюнова Яна В'ячеславівна, Гринчук Світлана Вікторівна, Дорогань Олексій Дмитрович, Дугін Сергій Михайлович, Заблоцький Андрій Володимирович, Зікін Олександр Миколайович, Кобець Роман Васильович, Котляревська Світлана Сергіївна, Лукеря Іван Михайлович, Мушак Олексій Петрович, Остапенко Павло Олегович, Пукшин Олександр Ігорович, Роднянький Олександр Олександрович, Харт Джеймс Джеффрі Джек; помічниками - Охріменко Ольга Олегівна, Ходак Інна Сергіївна", - вказано в документі.

Нагадаємо, станом на 25 жовтня штатним радником прем'єра була адвокат Оксана Сікора та на громадських засадах - 14 радників.

Гончаруку 35 років. 28 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До того Гончарук був головою експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), що фінансується Європейським Союзом.

Раніше він був президентом громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам", заступником генерального директора Першої української індустріально-інвестиційної компанії, керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, головою юридичного відділу інвестиційної компанії Prior-Invest.

Гончарук також був радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка (в уряді Арсенія Яценюка) та першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (в уряді Володимира Гройсмана).

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада України призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Станом на 30 вересня у Гончарука було 10 радників на громадських засадах.

Джерело : Українські новини
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