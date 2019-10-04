У премьера Гончарука 10 советников: среди них сын продюсера и менеджер ІТ-проектов

У премьер-министра Алексея Гончарука есть 10 советников.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.



Так, по состоянию на 30 сентября на общественных началах с премьером работают 10 советников.



Из них бывший внештатный советник председателя Днепропетровской обгосадминистрации Валентина Резниченко Юрий Голик; бывший директор Департамента мониторинга, анализа и оптимизации социальной сферы Владимир Головатенко; менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO, который ранее возглавлял Гончарук, Яна Горюнова; адвокат Андрей Заблоцкий; юрист, член третейского суда, в котором председательствовал Гончарук, при всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" Александр Зинкин; бывший проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская; предприниматель и экс-депутат Верховной Рады 8-го созыва (избран по списку "Блока Петра Порошенко") Алексей Мушак; управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры", член Комиссии по вопросам правовой реформы Александр Пукшин; сын продюсера и медиа-менеджера, совладельца украинской сети кинотеатров "Синема-Сити" и киевского отеля Hilton Kyiv, сооснователя телеканала "1+1" Александра Роднянского экономист Александр и один из партнеров юридической фирмы Hillmont Partners Джеймс Харт.



29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Гончарука.



Напомним, ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства.



Также стало известно, что родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды.



Кроме того, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.









