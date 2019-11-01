Гончаруку дают советы 15 человек и только один из них - в штате

У получившего зарплату в 3 раза больше оклада премьер-министра Алексея Гончарука есть 1 штатный и 14 внештатных советников.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, по состоянию на 25 октября штатным советником премьера работает адвокат Оксана Сикора и на общественных началах - 14 советников.

Среди них исполнительный директор Офиса эффективного регулирования (BRDO), юрист по международному праву Алексей Дорогань, предприниматель-программист Сергей Дугин, политический аналитик и медийный активист, научный сотрудник Института философии НАН Украины, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" и руководитель Европейского информационно-исследовательского центра (при поддержке программы USAID) Роман Кобец, а также эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития общин и территорий Иван Лукеря.

Как сообщали Українськi Новини, Мосийчук заявил, что Гончарук сексуально домогался к молодому сотруднику своего аппарата. Ранее стало известно, что среди советников Гончарука сын продюсера и менеджер ІТ-проектов.