Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука, передают Українськi Новини.

Об этом говорится в указе Президента №328 от 28 мая, передают Українські Новини.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

Гончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

Также Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.