Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука, передают Українськi Новини.\r\nОб этом говорится в указе Президента №328 от 28 мая, передают Українські Новини.\r\n"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сказано в нем.\r\nГончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).\r\nРаньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.\r\nТакже Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.