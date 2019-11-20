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20 листопада 2019, середа, 11:02 310
Зовнішня політика 2019-11-20T12:45:02+02:00
Українські Новини
Нова програма МВФ для України має вирішальне значення, - посли країн G7

Нова програма МВФ для України має вирішальне значення, - посли країн G7

МВФ, G7, економіка України, Велика сімка
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) зазначають, що нова програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для макроекономічної стабільності в Україні.

Про це йдеться в повідомленні G7 в мікроблозі twitter, передають Українські Новини.

Зустріч послів країн "Великої сімки" з місією МВФ в Україні проходить 20 листопада.

G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності і майбутнього реформ в Україні.

Зазначається, що повна підтримка угоди з МВФ принесе довготривалу користь Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) перебіг реформ в Україні.

Місія МВФ прибула в Україну для зустрічей із владою 14 листопада. Міжнародний валютний фонд сподівається на швидкий перебіг справ в Україні у рамках запланованої місії Фонду.

Тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

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