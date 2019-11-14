Зеленский рассказал послам стран G7 о ходе реформ в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) ход реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во встрече также приняли участие глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности по принятию и выполнению законов, которые, по его словам, часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Также участники встречи обсудили борьбу с коррупцией.

Кроме того, они обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Смирнов и Ковалив обсудили с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) экономические реформы и переговоры с Международным валютным фондом.

Также сообщалось, что РФ могут пригласить на саммит G7 в 2020.