Разумков не бачить передумов для дострокових виборів Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для проведення дострокових виборів парламенту.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Я не бачу сьогодні передумов, які б це могли викликати", - сказав Разумков.

Спікер не вважає рішення про виключення депутатів Антона Полякова і Анну Скороход з фракції "Слуга народу" підставою для розпуску парламенту або політсили.

Також голова Ради не прогнозує зміну членів Кабінету Міністрів.

"На сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося, подивимося", - зазначив політик.

За Конституцією Президент має право достроково розпустити Раду у разі якщо за 1 місяць не була сформована коаліція, протягом 60 днів після відставки Кабміну не сформовано новий склад уряду або протягом 30 днів однієї сесії не починаються засідання.

Повноваження Ради, обраної на позачергових виборах, не можуть бути припинені протягом 1 року з дня її обрання.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

29 серпня Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-ю сесію.

Крім того, Разумков заявляв, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024.