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19 листопада 2019, вівторок, 23:54 3
Політика 2019-11-19T23:59:17+02:00
Українські Новини
Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупц

Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупційні схеми

Слуга народу, Пранкер Джокер, Олександра Клітіна
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Олександра Клітіна
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Олександра Клітіна

У "Слузі народу" новий секс-скандал, у який потрапила заступник міністра транспорту та інфраструктури Олександра Клітіна, та прокоментувала про неї "чутки" після листування з пранкером Джокером, який обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу". Скріншоти листування опублікував пранкер у своєму Telegram-каналі.

Так, Клітіна опублікувала коментар про секс-скандал після листування з Джокером і під час подальшого з ним спілкування розповіла про своє бажання отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури.

Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника - міністра інфраструктури Криклія, написала, що він приймає на роботу корупціонерів, щось мутить з тендерами на "Укрзалізниці", а також про те, що в міністерстві на ключових посадах стоять люди Ахметова.

Однак виходячи з опублікованих скріншотів листування незрозуміло, ким саме представився пранкер Джокер. Можна припустити, що Клітіна вважала, що з нею спілкується людина, наближена до Президента Володимира Зеленського.

Листування Клитиной і ДжокераЛистування Клітіної і Джокера

Як повідомляли Українські Новини, депутат Криворучкина повідомила "коханому" про зняття своєї недоторканності.

Раніше депутат від "Слуги народу" Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

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Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Олександра Клітіна
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