Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупційні схеми

Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупц

Так, Клітіна опублікувала коментар про секс-скандал після листування з Джокером і під час подальшого з ним спілкування розповіла про своє бажання отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури.

Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника - міністра інфраструктури Криклія, написала, що він приймає на роботу корупціонерів, щось мутить з тендерами на "Укрзалізниці", а також про те, що в міністерстві на ключових посадах стоять люди Ахметова.

Однак виходячи з опублікованих скріншотів листування незрозуміло, ким саме представився пранкер Джокер. Можна припустити, що Клітіна вважала, що з нею спілкується людина, наближена до Президента Володимира Зеленського.

Листування Клітіної і Джокера

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