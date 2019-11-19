Заступницю міністра, що потрапила в секс-скандал, пранкер Джокер вивів на "виправдання" і розповідь про корупційні схеми

У "Слузі народу" новий секс-скандал, у який потрапила заступник міністра транспорту та інфраструктури Олександра Клітіна, та прокоментувала про неї "чутки" після листування з пранкером Джокером, який обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу". Скріншоти листування опублікував пранкер у своєму Telegram-каналі. Так, Клітіна опублікувала коментар про секс-скандал після листування з Джокером і під час подальшого з ним спілкування розповіла про своє бажання отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника - міністра інфраструктури Криклія, написала, що він приймає на роботу корупціонерів, щось мутить з тендерами на "Укрзалізниці", а також про те, що в міністерстві на ключових посадах стоять люди Ахметова. Однак виходячи з опублікованих скріншотів листування незрозуміло, ким саме представився пранкер Джокер. Можна припустити, що Клітіна вважала, що з нею спілкується людина, наближена до Президента Володимира Зеленського. Листування Клітіної і Джокера Як повідомляли Українські Новини, депутат Криворучкина повідомила "коханому" про зняття своєї недоторканності. Раніше депутат від "Слуги народу" Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.