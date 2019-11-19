Секс-скандал: "Слуги народа" обсуждают не стала ли эффектная блондинка замминистра "через постель"

Вчера была опубликована запись разговора депутатов "Слуги народа", где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". В Telegram-каналах заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры. Об этом сообщает "Страна". Уже сегодня об этом заявил депутат от "Слуги народа" Антон Поляков. Он опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину. Текстовая расшифровка "Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела. - Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех] - Это называется, я чиста перед вами - Капец, конечно, нееее, хороша подруга - У кого-то 5 детей? - У вас там интересно - А Савченко где? - Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что… - Ну понятно". Александра Клитина работает замминистра инфраструктуры с 18 ноября. А в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. Поле этого был перерыв на год - и вот после избрания нового Кабмина она стала замом министра Криклия.Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. А ранее депутат Криворучкина сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности.