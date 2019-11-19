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19 ноября 2019, вторник, 17:09 402
Политика 2019-11-19T17:10:01+02:00
Українські Новини
Секс-скандал: "Слуги народа" обсуждают не стала ли эффектная блондинка замминистра "через постель"

Секс-скандал: "Слуги народа" обсуждают не стала ли эффектная блондинка замминистра "через постель"

Секс-скандал, Слуга народа, Александра Клитина, Должность через постель
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Вчера была опубликована запись разговора депутатов "Слуги народа", где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". В Telegram-каналах заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры. Об этом сообщает "Страна".

Уже сегодня об этом заявил депутат от "Слуги народа" Антон Поляков. Он опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину.

Текстовая расшифровка

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

[смех]

- Это называется, я чиста перед вами

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

- У кого-то 5 детей?

- У вас там интересно

- А Савченко где?

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…

- Ну понятно".

Александра Клитина работает замминистра инфраструктуры с 18 ноября. А в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. Поле этого был перерыв на год - и вот после избрания нового Кабмина она стала замом министра Криклия.




Как сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. 

А ранее депутат Криворучкина сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности

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