Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі

В той час, як транзит газу з "Газпромом" не буде обговорюватися під час "нормандської" зустрічі, Президент Володимир Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем в Києві, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Я б хотів реальних результатів. Ми можемо кожен день багато говорити про припинення війни на Донбасі і повернення наших територій, але не можна про це говорити, необхідно домовлятися. Я кажу хоча б про якихось зрозумілих термінах. Я хочу говорити про деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що буде піднімати це питання.

"Друге. Коли ми говоримо про обмін всіх на всіх, то тут теж повинно бути більше конкретики. Ми хочемо всіх наших людей повернути додому. Якщо всіх, то я теж хочу говорити про те, коли. Для мене відповідь - це конкретні терміни найближчим часом", - додав він.

Президент також відзначив необхідність обговорення можливості проведення на Донбасі місцевих виборів після того, як з цієї території будуть виведені незаконні збройні формування.

"Тому, що там буде потім - сухе чи ні - мені здається, що це не важливо, а важливі конкретні речі", - відповів він на питання про те, чи буде підписано за підсумками зустрічі який-небудь документ і чи відповідає дійсності інформація про те, що він буде коротким і "сухим".

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.