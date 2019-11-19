В "Нефтегазе" заявили, что транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи

Исполнительный директор группы национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявил, что вопрос транзитного контракта с компанией "Газпром" (Россия) не будет обсуждаться во время встречи в "нормандском формате".

Об этом он сообщил в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ictv в понедельник, передают Українські Новини.

"Я слышал публичные заявления Вадима Пристайко (министр иностранных дел), который говорил, что несмотря на то, что российская сторона пыталась навязать газовые вопросы в "нормандском формате", от этого удалось отбиться", - сказал Витренко.

Также он сообщил, что работа над переговорами касательно транзитного контракта будет продолжаться в трехстороннем формате вместе с Европейской комиссией.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится 9 декабря в Париже (Франция).

Россия во время трехсторонних переговоров (19 сентября) по транзиту российского газа поднимала вопрос прямых поставок газа украинским потребителям.

Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".