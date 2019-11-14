МИД Украины угрожает выйти из минских соглашений, если не увидит прогресса

В то время, как стало известно, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина не состоится, Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Да, это (выход из "минских договоренностей") возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из "минского процесса", - сказал он.

В частности, он отметил, что если планируемая встреча лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) покажет отсутствие прогресса, то это безусловно поставит под сомнение возможность достижения мира в "минском процессе".

"Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - сказал министр.

При этом он признал, что выход Украины из "минского процесса" приведет к отмене санкций против России, однако отметил, что санкции могут быть отменены и без выхода Украины из "минского процесса", так как они пересматриваются каждые полгода.

В случае разрыва "минских договоренностей", по мнению Пристайко, Украине следует обращаться с просьбой о введении на Донбасс миссии по поддержанию мира и компромиссом могут стать миротворцы на линии между Украиной и Россией.

Как сообщали Українські Новини, Пристайко заявлял, что предложение бывшего Назарбаева организовать встречу Путина и Зеленского имело чисто дипломатический характер.

Ранее Зеленский надеялся, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре.