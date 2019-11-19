У "Нафтогазі" заявили, що транзит газу з "Газпромом" не буде обговорюватися під час "нормандської" зустрічі

Виконавчий директор групи національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що питання транзитного контракту з компанією "Газпром" (Росія) не буде обговорюватися під час зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він повідомив у ході програми "Свобода слова" на телеканалі ictv у понеділок, передають Українські Новини.

"Я чув публічні заяви Вадима Пристайка (міністр закордонних справ), який говорив, що незважаючи на те, що російська сторона намагалася нав'язати газові питання "нормандському форматі", від цього вдалося відбитися", - сказав Вітренко.

Також він повідомив, що робота над переговорами щодо транзитного контракту буде продовжуватися в тристоронньому форматі разом з Європейською комісією.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).

Росія під час тристоронніх переговорів (19 вересня) по транзиту російського газу піднімала питання прямих поставок газу українським споживачам.

Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річному контракті на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".