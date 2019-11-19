підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У "Нафтогазі" заявили, що транзит газу з "Газпромом" не буде обговорюватися під час "нормандської" зустрічі
19 листопада 2019, вівторок, 13:55 20
Економіка 2019-11-19T17:00:04+02:00
Українські Новини
У "Нафтогазі" заявили, що транзит газу з "Газпромом" не буде обговорюватися під час "нормандської" зустрічі

У "Нафтогазі" заявили, що транзит газу з "Газпромом" не буде обговорюватися під час "нормандської" зустрічі

Юрій Вітренко. Фото: EADaily
Юрій Вітренко. Фото: EADaily

Виконавчий директор групи національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що питання транзитного контракту з компанією "Газпром" (Росія) не буде обговорюватися під час зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він повідомив у ході програми "Свобода слова" на телеканалі ictv у понеділок, передають Українські Новини.

"Я чув публічні заяви Вадима Пристайка (міністр закордонних справ), який говорив, що незважаючи на те, що російська сторона намагалася нав'язати газові питання "нормандському форматі", від цього вдалося відбитися", - сказав Вітренко.

Також він повідомив, що робота над переговорами щодо транзитного контракту буде продовжуватися в тристоронньому форматі разом з Європейською комісією.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі (Франція).

Росія під час тристоронніх переговорів (19 вересня) по транзиту російського газу піднімала питання прямих поставок газу українським споживачам.

Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річному контракті на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".
Архів
Новини
Прем'єр Гончарук доручив "Укравтодору" добудувати запорізький міст за 3 роки 17:12
Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі 16:54
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах 16:45
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності 16:27
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії 16:21
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok