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19 листопада 2019, вівторок, 11:56 21
Президент 2019-11-19T14:15:02+02:00
Українські Новини
Їй не дають солоденького, - Зеленський пожартував про фігури Тимошенко

Їй не дають солоденького, - Зеленський пожартував про фігури Тимошенко

Юлія Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко, яка 10 років тому пропонувала продавати українську землю іншим державам, пропонувала йому список своїх людей для призначення на високі посади в обмін на голосування її фракції разом з "Слугою народу" протягом року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які "принесуть інвестиції". Хотів би, щоб всі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу" у Верховній Раді. Звичайно, ми відмовили. Адже епоха договорняків закінчилася назавжди", - написав він.

Зеленський впевнений, що заява "Батьківщини" про перехід в опозицію пов'язана не з "турботою про народ", а з тим, що Тимошенко "зараз просто не дають "солоденького".

Як повідомляли Українські Новини, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко вирішила перейти в опозицію до діючого Президента.

Тим часом Платформа Бойко, "Батьківщина", "ЄС" і "За майбутнє" - проти ринку землі.

Більше новин про: Юлія Тимошенко Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Володимир Зеленський Партія "Слуга народу"

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