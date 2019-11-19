Їй не дають солоденького, - Зеленський пожартував про фігури Тимошенко

10 років тому пропонувала продавати українську землю іншим державам, Президент Володимир Зеленський заявляє, що голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко, якапропонувала йому список своїх людей для призначення на високі посади в обмін на голосування її фракції разом з "Слугою народу" протягом року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які "принесуть інвестиції". Хотів би, щоб всі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу" у Верховній Раді. Звичайно, ми відмовили. Адже епоха договорняків закінчилася назавжди", - написав він.

Зеленський впевнений, що заява "Батьківщини" про перехід в опозицію пов'язана не з "турботою про народ", а з тим, що Тимошенко "зараз просто не дають "солоденького".

Як повідомляли Українські Новини, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко вирішила перейти в опозицію до діючого Президента.

Тим часом Платформа Бойко, "Батьківщина", "ЄС" і "За майбутнє" - проти ринку землі.