Платформа Бойко, Батькивщина, "ЕС" и "За будущее" - против рынка земли

Фракции "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на выступления представителей фракций на заседании Верховной Рады 12 ноября

"По оценкам ООН, количество плодородных земель в мире стремительно сокращается. Вместе с источниками питьевой воды. Каждый 7-й человек в мире находится в состоянии голода, включая детей.

Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами.

Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - сказала в Раде лидер "Батькивщины" Юлии Тимошенко:

"Сегодня решающий день в новейшей истории Украины. Много бед видела наша земля, но такого, чтобы ее продавали, – такого еще не было!

Это вопрос выживания и существования нашего государства. А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: "Хрен вам, а не земля Украины". Дидька лысого вы получите, а не землю. Если бы я имел талант, я бы щас спел песню "Вставай страна огромная".

Давайте забудем все политические распри и вспомним, что мы все дети Украины. Мы не дадим продать землю", - сказал один из лидеров "ОПЗЖ" Вадим Рабинович.

"Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут", - заявил представитель "ЕС" Николай Княжицкий.

"Последний социологический опрос – среди граждан Украины против открытия рынка земли 68% граждан. Должен сегодня быть наложен мораторий на рынок земли. Мы должны идти на референдум и спрашивать у людей, что делать с землей", - считает сопредседатель "За будущее" Тарас Батенко.

Издание сообщает, что Тимошенко вышла к трибуне с фракцией и большим зеленым баннером "Нет распродаже украинской земли!".

Так же с фракцией и баннером "Не дадим разворовать землю" вышел и Рабинович.

Скриншот заседания Рады.

"Батькивщина" требуем снять с рассмотрения все без исключения законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий, чтобы определить стратегию государства, как быть с землей.

"ОПЗЖ" требует сначала провести всенародный референдум относительно земли.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсудит отставку депутата от фракции Богдана Яременко с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и запуск рынка земли в понедельник.

Верховная Рада планировала рассмотреть ряд законопроектов по земельной реформе и отмене моратория на продажу земли 12 ноября, в то время как Владимир Зеленский пообещал референдум по рынку земли. Тем временем, Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.