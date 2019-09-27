10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам, - Заблоцкий

Некоторые политические и общественные деятели, которые сейчас активно защищают сельскохозяйственные земли от "продажи иностранцам", в прошлом сами же это инициировали. Об этом на фейсбук-странице написал народный депутат Марьян Заблоцкий по итогам круглого стола относительно рынка земли, который организовала фракция "Батькивщина", передает "КП в Украине".

Заблоцкий опубликовал законопроект "О рынке земли", который был подан от правительства в 2008 году за подписью Юлии Тимошенко. "Предлагалось разрешать покупать (сельхозземли — ред.) напрямую не то что иностранцам, а иностранным государствам!", — напомнил Заблоцкий.

Сейчас в "Батькивщине" от документа открещиваются: "Дискуссия по этому была такая: первая стадия — "там такого не написано", вторая стадия — "там можно только фермерам", третья стадия — "это не мой законопроект", четвертая — "ты служишь олигархам".

Фото: Марьян Заблоцкий

Фото: Марьян Заблоцкий

Напомним, 26 сентября от имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум, прежде чем выносить законопроект о рынке земли на голосование Верховной Рады. По ее мнению, документ разрешает иностранцам покупать украинскую землю, что означает "новейшую колонизацию Украины".



Ранее Кабмин предложил Раде запустить рынок земли.



Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.



Тем временем только 17% украинцев полностью поддерживают запуск рынка земли.