подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 20:26 433
Политика 2019-09-27T20:28:00+03:00
Українські Новини
10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам, - Заблоцкий

10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам, - Заблоцкий

Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko

Некоторые политические и общественные деятели, которые сейчас активно защищают сельскохозяйственные земли от "продажи иностранцам", в прошлом сами же это инициировали. Об этом на фейсбук-странице написал народный депутат Марьян Заблоцкий по итогам круглого стола относительно рынка земли, который организовала фракция "Батькивщина", передает "КП в Украине". 

Заблоцкий опубликовал законопроект "О рынке земли", который был подан от правительства в 2008 году за подписью Юлии Тимошенко. "Предлагалось разрешать покупать (сельхозземли — ред.) напрямую не то что иностранцам, а иностранным государствам!", — напомнил Заблоцкий.

Сейчас в "Батькивщине" от документа открещиваются: "Дискуссия по этому была такая: первая стадия — "там такого не написано", вторая стадия — "там можно только фермерам", третья стадия — "это не мой законопроект", четвертая — "ты служишь олигархам".

Фото: Марьян ЗаблоцкийФото: Марьян Заблоцкий

Фото: Марьян ЗаблоцкийФото: Марьян Заблоцкий

Напомним, 26 сентября от имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум, прежде чем выносить законопроект о рынке земли на голосование Верховной Рады. По ее мнению, документ разрешает иностранцам покупать украинскую землю, что означает "новейшую колонизацию Украины".


Ранее Кабмин предложил Раде запустить рынок земли

Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем только 17% украинцев полностью поддерживают запуск рынка земли.

Больше новостей о: Рынок земли Законопроект Юлия Тимошенко Марьян Заблоцкий

Архив
Новости
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам, - Заблоцкий 20:26
За угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве так и не внесли залог 19:46
Экс-депутату Березкину сообщили о подозрении в хищении $20 млн Ощадбанка 19:23
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
больше новостей
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
больше новостей
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Сергей Чернявский: "Укрпочта" пробила дно и начала копать 12:18 Мнение
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok