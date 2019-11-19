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  • У "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому"
19 листопада 2019, вівторок, 11:37 20
Економіка 2019-11-19T14:30:04+02:00
Українські Новини
У "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому"

У "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому"

Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз-Газпром, Юрій Вітренко, Продовження контракту
"Нафтогаз". Фото: minenergo

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала пропозицію компанії "Газпром" (Росія) про продовження поточного транзитного контракту на 1 рік.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нарешті отримали по факсу пропозицію "Газпрому", про яку пишуть всі ЗМІ", - написав він.

Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" уважно вивчить цю пропозицію і найближчим часом дасть конструктивну відповідь.

Також "Газпром" запропонував в якості альтернативного варіанту укласти новий контракт на транзит російського газу через територію України на 1 рік з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на 2020 рік. Раніше голова правління "Нафтогазу" Коболєв заявив, що "Газпром" не розглядає можливість укладення нового транзитного контракту.

Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік. Також "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".

 

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