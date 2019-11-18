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  • "Газпром" направил "Нефтегазу" предложение о продлении транзитного контракта на год
18 ноября 2019, понедельник, 15:25 12
Экономика 2019-11-18T15:27:42+02:00
Українські Новини
"Газпром" направил "Нефтегазу" предложение о продлении транзитного контракта на год

"Газпром" направил "Нефтегазу" предложение о продлении транзитного контракта на год

Нефтегаз, Газпром, Транзит газа
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Компания "Газпром" (Россия) направила Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" предложение о продлении действующего контракта на транзит российского газа на 1 год.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини.

Также сообщается, что "Газпром" предложил в качестве альтернативного варианта заключить новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нефтегаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

Также сообщается, что "Газпром" ожидает позицию украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома".

Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд.

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