"Газпром" направил "Нефтегазу" предложение о продлении транзитного контракта на год

Компания "Газпром" (Россия) направила Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" предложение о продлении действующего контракта на транзит российского газа на 1 год.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини.

Также сообщается, что "Газпром" предложил в качестве альтернативного варианта заключить новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нефтегаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

Также сообщается, что "Газпром" ожидает позицию украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома".

Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд.