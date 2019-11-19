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19 листопада 2019, вівторок, 11:15 7
Фінанси 2019-11-19T14:15:03+02:00
Українські Новини
Курс рубля впав в обмінниках Києва

Курс рубля впав в обмінниках Києва

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У вівторок, 19 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 18 листопада, знизився на 4 копійки до 3,40 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 1 копійку і склав 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля 19 листопада в обмінниках Києва:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,40

3,90

Максимальний

3,75

5,00

Мінімальний

2,50

3,75

Як повідомляли Українські Новини, після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.

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