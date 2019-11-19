Курс рубля впав в обмінниках Києва

У вівторок, 19 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 18 листопада, знизився на 4 копійки до 3,40 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 1 копійку і склав 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля 19 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,40 3,90 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Після підвищення гривні в понеділок, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тим часом обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.