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19 ноября 2019, вторник, 06:00 21
Экономика 2019-11-19T06:00:02+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает уверенно расти: курс валют от НБУ на 19 ноября

Гривна продолжает уверенно расти: курс валют от НБУ на 19 ноября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Деньги
Деньги

После повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 ноября, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3128,8096
100 долларов США 2413,7178
100 швейцарских франков 2435,9610
1000 иен 221,4694
10 российских рублей 3,7860
100 евро 2669,8133

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Ранее, в понедельник, 18 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 ноября, снизился на 3 копейки до 3,44 грн за 10 рублей.

Тем временем обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.

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