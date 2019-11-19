Укрексімбанк шукає заміну Гриценку після його затримання

Державний експортно-імпортний банк оголосив конкурс на посаду голови правління.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Оголошується прийом документів від претендентів на участь у конкурсному відборі на посаду голови правління банку.

Кандидати повинні мають надати початковий пакет документів компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ "Телент Едвайзорс") до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019.

Як повідомляли Українські Новини, 16 листопада Служба безпеки України затримала голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовив в арешті Гриценку з заставою 100 млн гривень, зобов'язавши його при цьому внести заставу в розмірі 3 млн гривень. Раніше Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації.