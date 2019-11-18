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18 листопада 2019, понеділок, 16:41 18
Суспільство 2019-11-18T18:45:02+02:00
Українські Новини
В Азовському морі критична ситуація - вилов риби скоротився на 49%

В Азовському морі критична ситуація - вилов риби скоротився на 49%

Азовське море
Азовське море. Фото: wikipedia
Азовське море. Фото: wikipedia

Стало відомо, що вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі у січні-жовтні 2019 року скоротився аж на 49%. Про це повідомили в прес-службі Державного агентства рибного.

Так, згідно з даними відомства, з початку 2019 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становив майже 34 тисячі тонн.

В 2019 році в Азовському морі було видобуто 7,318 тонн біоресурсів, що на 49% менше, ніж у цей же період 2018 року.

Також Українські Новини повідомляли, що Азовське море раптово обміліло - суду попередили про мелях під Бердянськом.

Крім обміління, на Азовському морі почали масово вмирати дельфіни.

Берег Азовського моря встелена мертвими медузами: у мережі з'явилися фото.

Взимку Україна і Росія домовилися про квоти вилову риби в Азовському морі.

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