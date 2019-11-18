В Азовському морі критична ситуація - вилов риби скоротився на 49%

Стало відомо, що вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі у січні-жовтні 2019 року скоротився аж на 49%. Про це повідомили в прес-службі Державного агентства рибного.

Так, згідно з даними відомства, з початку 2019 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становив майже 34 тисячі тонн.

В 2019 році в Азовському морі було видобуто 7,318 тонн біоресурсів, що на 49% менше, ніж у цей же період 2018 року.

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