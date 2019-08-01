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01 августа 2019, четверг, 13:18 50
Общество 2019-08-01T13:18:01+03:00
Українські Новини
Берег Азовского моря устелен мертвыми медузами: в сети появились фото

Берег Азовского моря устелен мертвыми медузами: в сети появились фото

Мертвые медузы. Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya
Мертвые медузы. Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

На берегу Азовского моря появилось большое количество мертвых медуз. Об этом на своей странице в Facebook пишет юрист Богдана Чернявская, которая отдыхает в Херсонской области.

"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние... Помните, эту планету мы арендуем у своих детей", - написала она.

На фото и видео видно, что на берег вынесло большое количество мертвых медуз-корнерот. Чернявская отмечает, что пляж закрыли из-за опасности для здоровья.

Фото: Facebook/Bogdana CherniavskayaФото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Фото: Facebook/Bogdana CherniavskayaФото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Этим фото поделилась пользовательница, которая также отдыхает в Херсноской области. 

Массовое вымирание медуз. Фото: Facebook/Alla KovalchukМассовое вымирание медуз. Фото: Facebook/Alla Kovalchuk

Напомним, ранее на Одесском пляже отдыхающие заметили ядовитых скатов-хвостоколов. Животные плавали возле берега "Дельфин". 

Также недалеко от побережья в Великобритании дайверы заметили 1,5-метровую медузу.



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