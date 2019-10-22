На Азовском море массово умирают дельфины, а Виннице торгуют игрушками с наркотиками

$5000 взятки от автоугонщика попали в Николаевское теруправление ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали на взятке двух полицейских.Начальник и оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения в Одессе обещали не привлекать автоугонщика к криминальной ответственности. За свои услуги попросили 5 тысяч долларов. Деньги им передавали через бывшего сотрудника полиции. Во время получения второго транша в три тысячи долларов их задержали, сообщают "Николаевские новости".

Поедание печенья едва не обернулось для жителя Херсона больничной койкой

Продукты, сложенные на полках херсонских супермаркетов, не перестают разочаровывать потребителей, сообщает "Гривна". На сей раз неприятность поджидала в галетном печенье одной из распространенных торговых марок. По внешнему виду изделиеничем не отличается, а вот стоит надломить, как вы обнаружите там нить. Таким "сюрпризом" ребенок может запросто поперхнуться и отправиться на больничную койку."После операции на кишечнике ребенку приписали строгую диету. Вот купили галетное печенье "Мария". Оно стало еще хуже", - прокомментировала жительница Херсона.

В Сумах ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Преступную группу наркоторговцев разоблачили в городе Суммы, сообщает "Ваш шанс". В состав группы входили 24-летний житель Путивля (он же организатор), его сожительница и двоюродный брат. В Сумах жили на съемных квартирах. Мужчины нигде не работали.Девушка училась в одном из сумских вузов, параллельно помогая в "семейном бизнесе".А он был поставлен на широкую ногу. Получив интернет-заказ на наркотик, организатор предоставлял клиенту счет для перечисления денег. После чего высылал фото места, где его сообщники оставили "закладку".Во время санкционированных обысков в их квартирах полицейские изъяли более 300 пакетов с наркотиками общим весом полкилограмма: марихуана, синтетический наркотик "Альфа-РVP", амфетамин, МДМА, галлюциногенные грибы. Нашли и "черную бухгалтерию", телефоны, сим-карты и деньги от продажи.Сами же задержанные сейчас находятся в изоляторе временного содержания. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

4 человека пострадало в ДТП в Одесской области

20-го октября на трассе "Одесса-Рени" в районе села Старые Трояны Одесской области произошла дорожная авария, сообщает "odessa.net.ua". По информации полиции, BMW X3 с женщиной за рулём выехал на встречную полосу. На "встречке" и произошло столкновение с Тoyota Corolla. В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров второй иномарки. Их доставили в медучреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На Азовском море массово гибнут дельфины: что происходит

На Азовском море — в Мариуполе и прочих курортных поселках отдыхающие все чаще находят мертвых дельфинов. Животные гибнут, выбрасываясь на берег, сообщает "Наше Місто". Жительница Мариуполя Елена увидела мертвого дельфина длиной около метра на городском пляже в минувшее воскресенье, 13 октября.Девушка разместила фото погибшего животного в соцсетях. По ее словам, под публикацией уже десятки комментариев. Пользователи распространяют такие же фотографии и видео с живыми и мертвыми дельфинами.В экоинспекции рассказали, что дельфины могут попадать под винты и запутываться в рыболовных сетях. Поэтому их выносит на берег уже мертвыми.

С ветерком и без прав: на Днепропетровщине задержали малолетних автомобилистов

21 октября в Кривом Роге несовершеннолетние хотели прокатиться на автомобиле без документов, сообщает "Днепр час". Трое парней 15-ти и 16-ти лет, а также их несовершеннолетняя подруга решили прокатиться на "Жигулях". Однако не справились с управлением и чуть не въехали в другой автомобиль.При выезде со двора "Жигули" заглохли и юноши принялись толкать машину обратно.За этим занятием их и остановили патрульные. Стражи проверили авто – цифры в регистрационном талоне и на кузове не совпадали, как и серия и номер талона, которые не соответствуют госномеру в базе.Сами подростки рассказали, что машину купили за гроши, чтобы покататься.

В Днипре пьяные родители возили двух маленьких сыновей по ночному городу

Вопиющий случай произошел в Днипре 22 октября около полуночи. Патрульные остановили автомобиль "Жигули", поскольку тот имел механические повреждения. Оказалось, что водитель и его супруганаходятся в состоянии алкогольного опьянения. В салоне также было двое малолетних детей. Мальчики 4-х и 6-ти лет находились на заднем сидении "в компании" пустых бутылок из-под алкогольных напитков, сообщает "Наше місто". Мама с папой были не в восторге от действий патрульных и устроили скандал. В результате для детей вызвали скорую, а родителей увезли в отделение.На них составили несколько административных протоколов. На обоих – за невыполнение родительских обязанностей и сопротивление полиции. А папа также получил протоколы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов.

Дозы амфетамина в игрушках: в Виннице КОРД "накрыл" банду закладчиков

18 октября одновременно в Виннице и в Киеве правоохранителизадержали банду, которая распространялатяжелые наркотики, сообщает "20 минут". Задержаннымиоказались – 30-летние супруги з Киева и 40-летнийжитель Винницы. Во время обыска у них изъяли 540 доз наркотиков. Винничанина задержали сразу после получения через одного из перевозчиков из столицы детской игрушки со 140 дозами метадона на суму около 56 тысяч гривен. Во время обыска его квартиры было обнаружено еще 5 расфасованных пакетов с наркотиками и 19 коробок с аналогичными игрушками, в которых передавались наркотики. Задержанный сообщил сотрудникам полиции, что продавал наркотики через "закладки". Одновременно в киевском кафе задержали местную супружескую пару. Во время обыска в квартире у них изъяли 400 доз наркотического средства на суму 160 тысяч гривен. Все изъятое отправлено на экспертизу. Задержанным грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кропивницкий: Сотрудники полиции за считаные минуты поймали грабителей

22 октября на линию "102" позвонила женщина и сообщила, чтона центральной площади Кропивницкого на остановкеобщественного транспортанеизвестные особы вырвали у нееиз рук сумку иубежали. Женщина рассказала, что возвращалась с заработков из другой страны вместе со своей подругой. В сумке, которую у нее украли, лежали паспорта и кошелек с деньгами в сумме 1000 русских рублей. Патрульные экипажи сразу бросились на поиски преступников. Вскоре их задержали. 19-летний и 21-летний местные жители признались, что украденную сумку выбросили возле недостроя, забрав ее содержимое себе. У старшего из них изъяли также капсулу, предположительно с наркотиками. Оказалось, что грабители уже имеют судимость за подобное преступление. Теперь им грозит 6 лет тюрьмы, сообщает "Утренний город".

Как сообщали Українські Новини, 20-летний житель Николаева продавал патроны 7,62 мм по 50 гривен за штуку, а в Одессе на дорогу упал строительный кран и у одного из жителей изъяли огнестрельную ручку.