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14 ноября 2019, четверг, 13:42 75
Силовые структуры 2019-11-14T13:44:05+02:00
Українські Новини
Азовское море внезапно обмелело - суда предупредили о мелях под Бердянском

Азовское море внезапно обмелело - суда предупредили о мелях под Бердянском

Азовское море, Бердянск, морской порт, ГосЧС Украины
Азовское море. Фото: wikipedia
Азовское море. Фото: wikipedia

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает экипажи морских судов о риске сеть на мель в четверг в акватории Бердянска Запорожской области из-за снижения уровня Азовского моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГосЧС в области, передают Українськi Новини.

"С 13:00-14:00 с сохранением до конца суток 14 ноября в Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки. Судно может сесть на мель", - говорится в сообщении.

В Бердянске расположен государственный Бердянский морской торговый порт (Запорожская область).

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры готовит пакет концессионных конкурсов в портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и паромного комплекса в порту Черноморск.

Напомним, 29 марта, на территории терминала 3, причала № 17 морского торгового порта в Одесской области произошел взрыв. Также на Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов

Помимо обмеления, на Азовском море начали массово умирать дельфины

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