підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 16:43 16
Економіка 2019-11-18T19:00:04+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після вихідних підскочила

Гривня на міжбанку після вихідних підскочила

Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гроші. Фото: prozoro.info
Гроші. Фото: prozoro.info

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,11-24,14 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,15-24,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,81% з 27,72 UAH/USD до 24,17 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 18 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 листопада, знизився на 3 копійки до 3,44 грн за 10 рублів.

Тим часом у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 листопада на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 листопада, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Архів
Новини
Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч 18:56
Нацполіція та податкова розслідують діяльність компаній-контрабандистів природного газу в Україну 18:25
Олена Зеленська. Фото: Vogue
Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя 18:23
Опозиційність до Зеленського збільшує шанси Кличка на президентських виборах, – Сазонов 18:04
Фото дня: Під будівлею МЗС у центрі Києва пасуть кіз 18:04
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok