Гривня на міжбанку після вихідних підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 5 коп. в понеділок зміцнився на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,11-24,14 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,12-24,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,15-24,19 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,81% з 27,72 UAH/USD до 24,17 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 18 листопада, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 листопада, знизився на 3 копійки до 3,44 грн за 10 рублів.

Тим часом у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 листопада на 2,75 коп. до 24,3813 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,34 коп. до 24,0710 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 листопада, на 2,49 коп. до 24,2201 UAH/USD.