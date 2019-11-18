підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 12:50 70
Судова влада 2019-11-18T13:22:38+02:00
Українські Новини
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО

Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО

РНБО, Печерський райсуд Києва, Петро Порошенко, експертиза
Петро Порошенко. Скриншо відео Facebook/Порошенка
Петро Порошенко. Скриншо відео Facebook/Порошенка

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу промови колишнього Президента Петра Порошенка на Раді національної безпеки і оборони на предмет тиску на суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявами суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо можливого втручання в їх діяльність з боку службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в державних органах, тобто за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу.

В рамках справи суд призначив лінгвістичну експертизу.

Експертиза має встановити, чи містяться в промові Порошенка на засіданні РНБО 18 квітня ознаки (заклики, твердження, прохання, пропозиції, вказівки, критика тощо), у тому числі адресовані третім особам, які можуть розцінюватися як: вплив у будь-якій формі (моральний тиск або будь-яке інше) на суддів Окружного адміністративного суду Києва, який прийняв рішення у справі Приватбанку; неповага до суддів зазначеного суду; збір, зберігання, використання і поширення інформації усно чи іншим чином з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або надати вплив (тиск, втручання тощо) з метою посягання на їх незалежність.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Раніше Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру у справі Іловайську трагедію, його повторно викликають на 19 листопада.

Більше новин про: РНБО Печерський райсуд Києва Петро Порошенко експертиза

Архів
Новини
Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок 14:40 Карта
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду 14:31
Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи) 14:27 Документ
Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну 14:25
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok