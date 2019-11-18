Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО

Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу промови колишнього Президента Петра Порошенка на Раді національної безпеки і оборони на предмет тиску на суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявами суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо можливого втручання в їх діяльність з боку службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в державних органах, тобто за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу.

В рамках справи суд призначив лінгвістичну експертизу.

Експертиза має встановити, чи містяться в промові Порошенка на засіданні РНБО 18 квітня ознаки (заклики, твердження, прохання, пропозиції, вказівки, критика тощо), у тому числі адресовані третім особам, які можуть розцінюватися як: вплив у будь-якій формі (моральний тиск або будь-яке інше) на суддів Окружного адміністративного суду Києва, який прийняв рішення у справі Приватбанку; неповага до суддів зазначеного суду; збір, зберігання, використання і поширення інформації усно чи іншим чином з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або надати вплив (тиск, втручання тощо) з метою посягання на їх незалежність.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Раніше Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру у справі Іловайську трагедію, його повторно викликають на 19 листопада.