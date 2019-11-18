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18 листопада 2019, понеділок, 11:10 23
Економіка 2019-11-18T15:15:05+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській біржі почали знижуватися після 4-тижневого зростання

Акції українських компаній на Варшавській біржі почали знижуватися після 4-тижневого зростання

WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 8 по 15 листопада знизився на 4,6% або на 17,19 пунктів до 356,78 пункту, таким чином індекс почав знижуватися після чотиритижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 373,97 пункту, в кінці - 356,78 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар"(+0,64), найбільше падіння - акції компанії ""(-34,3).

Як повідомляли Українські Новини, "Українська біржа" готова співпрацювати із Службою безпеки України в розслідуванні маніпулювання на ринку цінних паперів та легалізації 100 млн гривень через фондові біржі. 11 жовтня Служба безпеки України провела обшуки в деяких фондових компаній.

На Варшавській фондовій біржі з 25 по 31 жовтня акції українських компаній підвищилися на 2,24%, або на 8,09 пункту, до 369,55 пункту, зростання спостерігалося 3-ій тиждень. Тим часом акції МХП припинили падіння і зросли на 2 центи за минулий тиждень.

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