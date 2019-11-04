Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 3-ю неделю подряд и подорожали на 2,24%

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 25 по 31 октября повысился на 2,24%, или на 8,09 пункта до 369,55 пункта, рост наблюдается 3-ю неделю.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 361,46 пункта, в конце -369,55 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+46,18%), наибольшее падение - акции компании "Кернел" (-0,11%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 25 октября Цена последней сделки, злотые, 31 октября Изменение стоимости % "Кернел" 42,55 42,50 -0,11 "Астарта" 16,9 17,6 +4,14 Coal Energy 0,4 0,4 00,00 "Милкиленд" ---- 0,38 ---- "Агротон" 2,62 3,83 +46,18 KSG Agro 1,07 1,08 +0,93 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 76,5 76,5 00,00 IMC 14,45 14,95 +3,46 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 18 по 25 октября повысился на 0,41%, или на 1,48 пункта до 361,46 пункта, рост наблюдается 2-ю неделю.