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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 3-ю неделю подряд и подорожали на 2,24%
04 ноября 2019, понедельник, 11:38 168
Экономика 2019-11-04T11:38:43+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 3-ю неделю подряд и подорожали на 2,24%

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 3-ю неделю подряд и подорожали на 2,24%

Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, Акции компаний

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 25 по 31 октября повысился на 2,24%, или на 8,09 пункта до 369,55 пункта, рост наблюдается 3-ю неделю.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.
В начале указанного периода индекс составлял 361,46 пункта, в конце -369,55 пункта.
Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+46,18%), наибольшее падение - акции компании "Кернел" (-0,11%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 25 октября Цена последней сделки, злотые, 31 октября Изменение стоимости %
"Кернел" 42,55 42,50 -0,11
"Астарта" 16,9 17,6 +4,14
Coal Energy 0,4 0,4 00,00
"Милкиленд" ---- 0,38 ----
"Агротон" 2,62 3,83 +46,18
KSG Agro 1,07 1,08 +0,93
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 76,5 76,5 00,00
IMC 14,45 14,95 +3,46
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українські Новини, акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут 2-ю неделю подряд и подорожали на 0,5%.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 18 по 25 октября повысился на 0,41%, или на 1,48 пункта до 361,46 пункта, рост наблюдается 2-ю неделю.

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