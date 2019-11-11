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11 ноября 2019, понедельник, 09:56 138
Экономика 2019-11-11T09:57:44+02:00
Українські Новини
Акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента за прошлую неделю

Акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента за прошлую неделю

Юрий Косюк, биржевые показатели, котировки на бирже, МХП, Акции компаний

С 4 по 7 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже повысились на 0,2%, или на 0,02 доллара, до 8,56 доллара после 2-недельного падения.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 4 по 6 ноября котировки поднялись с 8,54 доллара до 8,62 доллара, а затем незначительно снизились 7 ноября до 8,56 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 8,56 доллара.

В целом сделки не совершались только в пятницу - 8 ноября.

С начала года котировки акций компании снизились на 17,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, c 28 октября по 1 ноября котировки акций МХП снизились на 0,7%, или на 0,06 доллара, до 8,46 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

В то же время МХП заинтересован в покупке земли.

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