Акции украинских компаний на Варшавской бирже растут 4-ю неделю подряд и подорожали на 1,2%

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 октября по 8 ноября повысился на 1,2%, или на 4,42 пункта, до 373,97 пункта, рост наблюдается 4-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 369,55 пункта, в конце - 373,97 пункта.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+19,4%), наибольшее падение - акции компании "Милкиленд" (-7,9%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 31 октября Цена последней сделки, злотые, 8 ноября Изменение стоимости % "Кернел" 42,50 41,2 -3 "Астарта" 17,6 19,45 +10,5 Coal Energy 0,4 ---- ---- "Милкиленд" 0,38 0,35 -7,9 "Агротон" 3,83 4,32 +12,8 KSG Agro 1,08 1,29 +19,4 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 76,5 78 +2 IMC 14,95 14,8 -1 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, на Варшавской фондовой бирже с 25 по 31 октября акции украинских компаний повысились на 2,24%, или на 8,09 пункта, до 369,55 пункта, рост наблюдался 3-ю неделю.

Тем временем акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента за прошлую неделю.