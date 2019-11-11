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  • Акции украинских компаний на Варшавской бирже растут 4-ю неделю подряд и подорожали на 1,2%
11 ноября 2019, понедельник, 10:41 545
Экономика 2019-11-11T10:41:07+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской бирже растут 4-ю неделю подряд и подорожали на 1,2%

Акции украинских компаний на Варшавской бирже растут 4-ю неделю подряд и подорожали на 1,2%

биржевые показатели, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, Акции компаний

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 31 октября по 8 ноября повысился на 1,2%, или на 4,42 пункта, до 373,97 пункта, рост наблюдается 4-ю неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 369,55 пункта, в конце - 373,97 пункта.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+19,4%), наибольшее падение - акции компании "Милкиленд" (-7,9%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 31 октября Цена последней сделки, злотые, 8 ноября Изменение стоимости %
"Кернел" 42,50 41,2 -3
"Астарта" 17,6 19,45 +10,5
Coal Energy 0,4 ---- ----
"Милкиленд" 0,38 0,35 -7,9
"Агротон" 3,83 4,32 +12,8
KSG Agro 1,08 1,29 +19,4
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 76,5 78 +2
IMC 14,95 14,8 -1
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, на Варшавской фондовой бирже с 25 по 31 октября акции украинских компаний повысились на 2,24%, или на 8,09 пункта, до 369,55 пункта, рост наблюдался 3-ю неделю.

Тем временем акции МХП прекратили падение и выросли на 2 цента за прошлую неделю.

Больше новостей о: биржевые показатели Варшавская фондовая биржа (WSE) WIG-Ukraine Акции компаний

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