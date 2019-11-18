Трамп звинуватив Європу в недостатній фінансовій допомозі Україні

Президент США Дональд Трамп вказав на отримання Україною грошей від адміністрації без будь-яких умов і дорікнув Німеччині, Франції і Європі в цілому недостатньою фінансовою допомогою Україні.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Республіканці й інші мають пам'ятати, що український Президент і міністр закордонних справ заявили, що на них ніхто не тиснув. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не виплатили (затримка допомоги Адміністрацією Трампа, – ред.), і отримували гроші без всяких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?", - поцікавився Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп раптово пройшов медичне обстеження. Також Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову з Зеленським.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Дональда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.