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18 листопада 2019, понеділок, 08:43 8
Зовнішня політика 2019-11-18T09:26:51+02:00
Українські Новини
Трамп звинуватив Європу в недостатній фінансовій допомозі Україні

Трамп звинуватив Європу в недостатній фінансовій допомозі Україні

Дональд Трамп, президент США, Україна-США, Європа, Фінансова допомога
Дональд Трамп. Скріншот: globalnews/Twitter
Дональд Трамп. Скріншот: globalnews/Twitter

Президент США Дональд Трамп вказав на отримання Україною грошей від адміністрації без будь-яких умов і дорікнув Німеччині, Франції і Європі в цілому недостатньою фінансовою допомогою Україні.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Республіканці й інші мають пам'ятати, що український Президент і міністр закордонних справ заявили, що на них ніхто не тиснув. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не виплатили (затримка допомоги Адміністрацією Трампа, – ред.), і отримували гроші без всяких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?", - поцікавився Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп раптово пройшов медичне обстеження. Також Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову з Зеленським.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Дональда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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