Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах

Президент США Дональд Трамп прошел часть своего ежегодного медицинского осмотра в медцентре Вашингтона в субботу, сообщает CBSNews.

"Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю", - сказано в сообщении Белого дома.

По словам врача Белого дома доктора Шона Конли, в феврале четырехчасовое физическое обследование президента показало, что его здоровье "очень хорошее", и, как предполагалось, оно останется таковым "на время его президентства".

Обследование стало неожиданностью для журналистов, поскольку этого не было в расписании Трампа. Президент США не должен был проходить еще одно обследование до февраля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам объяснила, что Трампу было удобнее пройти осмотр до Нового года.

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы начать часть своего обычного ежегодного физического обследования в Уолтер Рид", - заявила Гришам.

Как сообщали Українські Новини, спикер Палаты представителей заявил, что Трамп признал взяточничество. Также Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Тем временем Белый дом обнародовал первую стенограмму разговора Трампа и Зеленского.