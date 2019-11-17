подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах
17 ноября 2019, воскресенье, 09:40 113
Америка 2019-11-17T09:43:14+02:00
Українські Новини
Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах

Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах

Медобследование, президент США, медицинское обследование, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп прошел часть своего ежегодного медицинского осмотра в медцентре Вашингтона в субботу, сообщает CBSNews.

"Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю", - сказано в сообщении Белого дома.

По словам врача Белого дома доктора Шона Конли, в феврале четырехчасовое физическое обследование президента показало, что его здоровье "очень хорошее", и, как предполагалось, оно останется таковым "на время его президентства".

Обследование стало неожиданностью для журналистов, поскольку этого не было в расписании Трампа. Президент США не должен был проходить еще одно обследование до февраля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам объяснила, что Трампу было удобнее пройти осмотр до Нового года.

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы начать часть своего обычного ежегодного физического обследования в Уолтер Рид", - заявила Гришам.

Как сообщали Українські Новини, спикер Палаты представителей заявил, что Трамп признал взяточничество. Также Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Тем временем Белый дом обнародовал первую стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Больше новостей о: Медобследование президент США медицинское обследование Дональд Трамп

Архив
Новости
Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе 11:45
Потоп в Венеции усилится: город готовится к поднятию уровня воды 11:19
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс 11:03
Трамп внезапно прошел медобследование: в Белом доме рассказали о результатах 09:40
Россия возвращает Украине захваченные корабли 09:10
больше новостей
Процес назначения пенсий автоматизируют. Фото: pixabay
Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году 05:55
Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых 05:55
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма 15:30
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
больше новостей
Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи 20:19
Процес назначения пенсий автоматизируют. Фото: pixabay
Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году 05:55
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду 19:29
На Оболони коллекторы захватили квартиру, спецназ пошел на штурм 17:39
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
В тюрьму - за фейк и низкий индекс: какой закон власть готовит для журналистов 23:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok