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17 листопада 2019, неділя, 23:37 4
Економіка 2019-11-17T23:59:54+02:00
Українські Новини
У Новому Роздолі критична ситуація: опалення і електрики немає, водопостачання під загрозою

У Новому Роздолі критична ситуація: опалення і електрики немає, водопостачання під загрозою

Нафтогаз, Опалювальний сезон, опалення, Новий Розділ
Проблеми з опаленням у Новому Роздолі. Скріншот відео zaxid.net
Проблеми з опаленням у Новому Роздолі. Скріншот відео zaxid.net

"Нафтогаз України" заявляє про критичну ситуацію в місті Новий Розділ Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону в місті підприємством "Гарант Енерго М": опалення немає, цілі райони міста без електрики, також під загрозою постачання води в один з районів.

Про це прес-служба компанії повідомила у Facebook.

"Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста", - сказано в повідомленні.

"Нафтогаз" запрошує працівників Новороздольской ТЕЦ, а також працівників, що звільнилися через невиплату заробітної плати попереднім управителем з травня цього року, на зустріч у понеділок, 18 листопада.

У повідомленні говориться, що найнята компанією поліція охорони повинна забезпечити доступ на цю зустріч працівників ТЕЦ - і діючих, так і тих, хто нещодавно звільнився через невиплату зарплати.

"Зараз ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздола і Новояворівська, але і над тим, щоб повернути фахівців. Адже люди не отримували зарплату від минулого керуючого Гарант Енерго М протягом 5 місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої сім'ї. Ці люди отримають право повернутися, про що ми і поговоримо завтра", - повідомила компанія.

"Перша задача - забезпечити наявність фахівців для підготовки обладнання і мереж до запуску".

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

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