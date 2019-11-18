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  • Зеленський не передумав: указ про впровадження стандартів новин залишається чинним
18 листопада 2019, понеділок, 07:00 23
ЗМІ 2019-11-18T09:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський не передумав: указ про впровадження стандартів новин залишається чинним

Зеленський не передумав: указ про впровадження стандартів новин залишається чинним

Закон, Рада, ЗМІ, Володимир Зеленський, Журналісти
Журналістика. Фото: pixabay
Журналістика. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і внести у Верховну Раду законопроект, що регулює діяльність медіа. Про це йдеться в указі Зеленського "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і посилення держави", передають Українські Новини.

Зеленський пропонує передбачити у законопроекті вимоги і стандарти новин, механізми проти поширення недостовірної інформації та заборону росіянам володіти медіа в Україні і фінансувати їх.

"Щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення про вимоги та стандарти новин, механізмів запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію", - сказано в указі.

Розробити законопроект мають до 31 грудня 2019 року.Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури створює госорганизацию, яка буде вирішувати, хто журналіст, а хто - ні. Крім того, Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики має намір запропонувати законопроект про посилення покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування. Тим часом, у Раді хочуть ввести податки для Netflix, YouTube та інших компаній з продажу відеоконтенту.

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