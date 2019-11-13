В Раде хотят усилить наказание для СМИ за непредоставление права на опровержение

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить законопроект об усилении наказания для СМИ за непредоставление права на опровержение.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев на презентации законопроекта, передают Українські Новини.



"Усилить надо, и все с этим согласятся. Право на ответ, на опровержение, вместе с ответственностью за непредоставление такого права. На сегодня этого недостаточно в законодательстве. Поощрять добровольное опровержение информации", - отметил он.



Потураев также считает, что медиа должны страховать жизнь и здоровье журналистов от рисков, связанных с работой. В частности, комитет презентовал будущую реформу сферы медиа. Члены комитета не сообщили, когда будет внесен соответствующий законопроект, но отметили, что презентовали видение будущих изменений.



"Мы хотим усилить уголовную ответственность за вмешательство в деятельность журналиста или работников медиа с целью распространения информации", - отметил Потураев.



Депутаты намерены дать определение дезинформации в законопроекте и будут обсуждать введение уголовной ответственности за нее.



Как сообщали Українські Новини, в среду стало известно, что Гуманитарный комитет Рады намерен обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента.