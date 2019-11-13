В Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других компаний по продаже видеоконтента

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен обложить налогом Netflix, YouTube и другие компании по продаже видеоконтента.

Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко на презентации законопроекта, передают Українські Новини.

"Субъекты, которые должны регулироваться этим законом. Это собственно аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа - это телевидение и радиовещание. Нелинейные медиа, должен подчеркнуть этот вопрос - они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как "Megogo", Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - рассказал он о законопроекте, над которым они намерены начать работу.

Целью законодательной инициативы отмечают осовременивание регуляции и имплементацию норм Европейского союза.

Депутаты также намерены урегулировать деятельность СМИ, социальных сетей и провайдеров.

"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации, а имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, то собственно и налоги они должны платить на украинской территории", - подчеркнул Ткаченко.

В юрисдикцию документа парламентарии намерены включить сервисы, доступные на территории Украины и которые могут оплачиваться резидентами, которые имеют офисы в стране.

"Это субъекты, виды, требования к каждому виду субъектов медиа, критерии их принадлежности к юрисдикции Украины. Также нужно ответить на вопросы прозрачности владения, контроля и порядка отчётности в структуре владения, лицензирования и регистрирования, контента, а это именно - язык, защита несовершеннолетних и т. д", - перечислил он объекты регуляции будущего законопроекта.

Также инициатива коснется Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"В Евросоюзе такая норма существует и, собственно, Netflix должен выпускать не менее 30% продукции, которая была сделана в ЕС. Тот же вопрос встаёт и о языке. Украина на данный момент не самый яркий рынок, чтобы провайдеры внедряли украинский язык, но мы этого хотим. Иначе эти провайдеры ограничатся в основном русским языком", - отметил Ткаченко.

Также предлагается запретить владеть медиа представителям стран-агрессора.

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