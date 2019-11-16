Бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

Бойовики 9 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 16 листопада, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

протягом поточної доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" здійснювалися обстріл у Майорска, біля Луганського, Новолуганского і Попасній.

В районі угруповання "Схід" супротивник зробив 4 обстрілу по позиціях ООС у Старогнатовки, у Лебединського і Березового, Невельського і біля Маріїнки.

протягом поточної доби поранення в результаті обстрілу отримав один військовослужбовець збройних сил.

За інформацією розвідки збройних сил, з 8 по 15 листопада втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 33 бойовика вбито і 63 були поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил в жовтні. 11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".