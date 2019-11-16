Борщ в листопаді подешевшав: як змінилися ціни на базові продукти в Україні

В той час, як у жовтні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%, зокрема, масло і гречка подорожчали, проте деякі овочі – навпаки, подешевшали.

Як пише "Сьогодні", рівно 2 місяці тому 5-літрова каструля обходилася українцям у 153 гривні.

Видання повідомляє, що картопля в порівнянні з вереснем, подешевшала. Зараз за кілограм просять 18 гривень. І радять для борщу вибирати картоплю сортів Андретті і Біла роса. Цибулину і моркву можна купити за 5 гривень. Подешевшала і капуста – за кіло зараз просять 8 гривень. Буряк дорожче – по 12. Помідори, які потрібні для класичного смаку, можна знайти за 30-35 гривень за кілограм. Кілограм свинячих ребер полегшує гаманець на 85 гривень.

За підрахунками видання, борщ у листопаді подешевшав на 15 гривень у порівнянні із вереснем. В основному, через капусту, яка коштує тепер на 10 гривень менше. І м'яса – мінус 5 гривень. Морква, цибуля і буряк залишилися в тому ж ціновому діапазоні.

Як повідомляли Українські Новини, борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали. Тим часом київська кухня визнана однією з кращих для гурманів в Європі.